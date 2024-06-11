Названа причина массового отравления водой в дагестанском Буйнакске

Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук полагает, что объективные причины массового отравления водопроводной водой в Буйнакске связаны с дефицитом чистых источников водоснабжения. По его словам, произошедшее в дагестанском городе — уже не первый подобный случай в регионе, сообщает Общественное Телевидение России .

«Выделялись деньги из федерального бюджета, работы не проводились. Как следствие — несчастные случаи, связанные с отравлением граждан», — утверждает Склянчук.

Аналитик также обратил внимание, что во многих регионах России вода отличается как по вкусу, так и по запаху. По его словам, это объясняется разным происхождением источников и несвязанностью между собой автономных систем водоснабжения.

После массового отравления в Буйнакске был проведен анализ местной водопроводной воды. По итогам обследования выяснилось, что в воде находятся ротавирусы, наровирусы и дизентерия. Вспышка кишечных болезней произошла в том числе из-за утечки на магистральном водопроводе, добавляет издание.