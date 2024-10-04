Названа причина эвакуации детей из лицея в подмосковном Дедовске

сегодня в 13:01

Власти Истры: лицей в Дедовске эвакуировали из-за звонка о минировании

Утром 4 октября неизвестные звонком о минировании нарушили образовательный процесс в школе-лицее в подмосковном Дедовске, об этом сообщили в администрации городского округа Истра.

Экстренные службы проводят проверку.

После того, как в школу-лицей поступил звонок о минировании, учителя приняли решение экстренно вывести всех детей на улицу. Школьников вывели за территорию ограждения учебного учреждения, затем сообщили родителям о необходимости забрать детей домой.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Сети появилось видео с эвакуированными детьми из школы. По словам учащихся лицея, их вывели на улицу во время второго урока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области.

Губернатор отметил, что все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.