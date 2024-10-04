Названа причина эвакуации детей из лицея в подмосковном Дедовске
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Утром 4 октября неизвестные звонком о минировании нарушили образовательный процесс в школе-лицее в подмосковном Дедовске, об этом сообщили в администрации городского округа Истра.
Экстренные службы проводят проверку.
После того, как в школу-лицей поступил звонок о минировании, учителя приняли решение экстренно вывести всех детей на улицу. Школьников вывели за территорию ограждения учебного учреждения, затем сообщили родителям о необходимости забрать детей домой.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в Сети появилось видео с эвакуированными детьми из школы. По словам учащихся лицея, их вывели на улицу во время второго урока.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области.
Губернатор отметил, что все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.