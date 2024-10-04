В подмосковном Дедовске родителей срочно попросили забрать детей из лицея

Родители учащихся в школе-лицее в подмосковном Дедовске в учебном чате получили сообщения от учителей о том, что нужно срочно забрать детей домой, пишет RT .

По словам одного из школьников, эвакуация началась прямо во время урока, но точная причина принятых мер не уточняется. Ученик уточнил, что в какой-то момент учительница закричала: «Эвакуируйте детей».

Школьный персонал вывел всех учащихся из здания. Дети простояли 40 минут на улице, затем их вывели за ворота образовательного учреждения и написали родителям, что подростков нужно забрать домой.

Что именно произошло в школе-лицее — уточняется. По неподтвержденной информации, во время второго урока сработала сигнализация и с потолка полилась вода.