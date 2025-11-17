Названа предварительная причина пожара на территории Никольского храма в Мытищах

сегодня в 13:36

Пожар в складском помещении на территории Никольского храма на улице Красина в Мытищах, предварительно, произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Информация о возгорании поступила в понедельник в 9:30. Пожар произошел во вспомогательном здании на территории Никольского храма, который находится на улице Красина.

Пожарные локализовали огонь на 900 «квадратах».

Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара. Проводится процессуальная проверка.

В складском помещении произошло возгорание горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, никто не пострадал.

