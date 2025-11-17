Названа предварительная причина пожара на территории Никольского храма в Мытищах
Пожар в Мытищах произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования
Пожар в складском помещении на территории Никольского храма на улице Красина в Мытищах, предварительно, произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
Информация о возгорании поступила в понедельник в 9:30. Пожар произошел во вспомогательном здании на территории Никольского храма, который находится на улице Красина.
Пожарные локализовали огонь на 900 «квадратах».
Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара. Проводится процессуальная проверка.
В складском помещении произошло возгорание горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, никто не пострадал.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.