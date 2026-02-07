Назвал сына «собакой»: подмосковная семья воюет с учителем физкультуры

В Подмосковье родительская чета пожаловалась на то, что учитель физкультуры применил против их сына удушающий прием и назвал «собакой». Семья добивается увольнения педагога, сообщает Baza .

По словам родителей, 13-летнего мальчика после занятий с физруком в химкинском лицее № 15 пришлось везти в травмпункт. Сам школьник рассказал, что учитель сначала давал ему собачьи команды, например, требовал «подать голос», а затем применил удушающий прием.

Он зажал шею ребенка и протащил его в сторону учительской. В больнице у несовершеннолетнего диагностировали повреждение шейных связок.

Родители мальчика потребовали уволить учителя, но педагогу только вынесли дисциплинарное взыскание. Семья обратилась в СК с просьбой провести проверку.

Ранее в Москве физрук собрал 1,9 млн рублей за отправку детей в лагерь, уволился и пропал. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

