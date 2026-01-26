«Навстречу вылетела машина»: ехавший в Красноярск мэр Минусинска попал в ДТП

сегодня в 12:40

Мэр Минусинска Меркулов попал в ДТП по дороге в Красноярск

Машина мэра Минусинска Дмитрия Меркулова едва не столкнулась лоб в лоб с другим авто по дороге в Красноярск. Он поделился кадрами последствий ДТП в соцсети «ВКонтакте» .

По словам мэра, утром он на служебной машине направлялся в краевую столицу в командировку. В пути внезапно на встречку вылетела другая машина.

«Навстречу вылетела машина на нашу сторону», — сказал Меркулов на видео.

Водитель мэра среагировал быстро и направил автомобиль в сторону. Машина в результате улетела с дороги и съехала в кювет.

К счастью, авто градоначальника не перевернулось. Меркулов обратился к жителям и призвал всех быть внимательнее за рулем.

