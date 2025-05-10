Натравила хозяйка: собаки чуть не загрызли мужчину в Каменск-Уральском

Две собаки чуть не загрызли мужчину в Каменск-Уральском

Два стаффорда напали на мужчину и чуть на разорвали его в Каменск-Уральском Свердловской области, сообщает РЕН ТВ .

Как сообщил адвокат пострадавшего, на жертву собак натравила хозяйка. Мужчина был доставлен в больницу.

На видео нападения показано, как собака бежит в сторону мужчины во дворе. На фото видна забинтованная нога в крови.

Ранее в Казани произошла драка между собачниками, когда посреди леса мужчина и хозяйка целой своры маленьких псов схлестнулись на палках. При этом собачники охарактеризовали женщину как очень конфликтную.