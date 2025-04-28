Казанец нокаутировал хозяйку целой своры собак ударом палкой в голову

В Казани произошла драка между собачниками, когда посреди леса мужчина и хозяйка целой своры маленьких псов схлестнулись на палках. Сперва женщина махалась и пыталась ударить оппонента, однако он подобрал ветку побольше и с разбега ударил противницу в голову. Видео с места событий опубликовано в «Казани на максималках» .

Драка случилась в Горкинско-Ометьевском лесу, утверждается в публикации. На видео попало, как мужчина с женщиной говорят на повышенных тонах, после чего хватаются за палки.

Сперва дама пыталась дважды ударить мужчину веткой поменьше, после чего он подобрал с земли свое «оружие» и пошел в атаку. Разбежавшись, он ударил оппонентку палкой прямо в голову. Удар был такой силы, что палка сломалась напополам, а побитая женщина рухнула на землю. В этот момент ее собаки испугались и начали убегать.

Очевидцы утверждают, что побитая женщина постоянно выгуливает собак без намордников и поводков. Пострадавшую характеризуют как очень конфликтную.

«Многие собачники в чатах пишут, что даже не приезжают туда гулять из-за того, что эта женщина очень конфликтная», — говорится в посте.

Причины конфликта между собачниками пока неизвестны. Информации о состоянии побитой женщины нет.