Насиловал инвалида и заставлял брать микрозаймы: жуткая история из Севастополя

В Севастополе 45-летний мужчина изнасиловал 23-летнего инвалида III группы, после чего вынудил его взять микрокредиты, сообщает «Mash на волне» со ссылкой на отца пострадавшего. Теперь аферист-насильник не выходит на связь и залег на дно в Сочи.

У молодого человека ранее диагностировали умственную отсталость и психические отклонения средней тяжести. Он занимался в спеццентре, а в мае 2024 года туда пришел 45-летний мужчина. Новый знакомый предложил парню работу в гостинице и уверял его родителей, что их сын хорошо справляется.

Осенью инвалиду начали звонить коллекторы, утверждая, что он должен около 130 000 рублей. Позже парень признался родным, что 45-летний мужчина уговорил его взять кредитную карту, после чего снял с нее все деньги. Далее злоумышленник набрал микрозаймов на имя пострадавшего.

По словам отца инвалида, 45-летний мужчина изнасиловал его сына, снял все на видео и шантажировал этим.

Родители пострадавшего обратились в прокуратуру и Следственный комитет. Злоумышленник, обманувший и изнасиловавший парня, не выходит на связь после отъезда в Сочи.