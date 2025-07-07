В Мытищах реконструируют ливневую канализацию

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел выездную встречу с заместителем директора ООО «МОИК» Сергеем Бузиным и начальником отдела ливневой канализации МБУ «Леспаркхоз» Николаем Лутковым с целью проверки хода текущих работ по ремонту и прочистке коллектора ливневой канализации, которые проводят в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ранее при обильных осадках происходили подтопления в районе станции Мытищи, на ул. Воронина и под эстакадой Олимпийского проспекта. В прошлом году провели ремонт коллектора с его полной прочисткой и промывкой для приведения в нормативное состояние в районе улицы Воронина. Сейчас ведем работы на муниципальных сетях, проходящих по территории завода „Лирсот“, — прокомментировал Иван Яськив.

На этом участке ранее возникали проблемы с пропуском ливневых стоков из-за того, что коллекторная система не справлялась с большим объемом и была сильно загрязнена.

«При проектировании учли, что параллельно строится линия диаметром 500, поэтому решили соединить их, чтобы при обильных осадках была возможность использовать вторую линию для вывода дождевых вод», — рассказал Иван Яськив.

В настоящее время рабочие проводят вскрытие камер и расчистку механизированным способом с помощью каналопромывочных машин, илососов. После этого коллектор подключат к новой линии. Завершение работ на данном участке запланировано до конца года.

Реализация проекта позволит исключить подтопления в районе станции Мытищи, на Олимпийском проспекте и на ул. Воронина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.