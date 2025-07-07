В Мытищах продолжается строительство пристройки к школе № 12

В рамках реализации народной программы секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Мытищи Юлия Купецкая проверила ход строительных работ пристройки к школе № 12 на 288 мест в микрорайоне Дружба. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день на объекте активно ведутся монолитные работы, что свидетельствует о динамичном развитии строительства и соблюдении графика.

Новая пристройка к школе № 12 станет современным образовательным комплексом, который будет оснащен всем необходимым для полноценного обучения и развития детей. В пристройке разместятся:

Два спортивных зала;

Современный актовый зал;

Новый пищеблок и столовая;

Медицинский блок;

Мастерские;

Кабинеты труда.

«Помимо этого, будет обновлен фасад существующего здания и благоустроена прилегающая территория», — сообщила Юлия Купецкая.

Открытие пристройки запланировано на 1 сентября 2026 года, и этот момент станет важным событием для всего микрорайона Дружба, ведь обновленная школа сможет принять больше учеников и обеспечить им качественное образование.

Партия «Единая Россия» продолжит оказывать поддержку в реализации Народной программы, направленной на улучшение качества жизни жителей городского округа Мытищи, в том числе за счет развития системы образования и строительства новых образовательных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.