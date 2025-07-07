В Серпухове капитально отремонтируют 4 школы и 2 детсада в 2025-26 учебном году

В 2025-2026 учебном году в программу капитального ремонта включены 4 школы и 2 детских сада городского округа Серпухов. Комфортными и современными станут несколько образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Обучение школьников из МБОУ «Центр непрерывного образования» (школа № 7) будет проводиться на базе школ № 9 и № 13. Начальные классы из МБОУ СОШ № 10 будут обучаться в дошкольных отделениях, а средние и старшие — в школе № 3.

Образовательный процесс учащихся МБОУ «Липицкая СОШ» будет организован на базе близлежащих зданий интерната, клуба и дошкольных отделений. Воспитанники МБОУ «Лицей Протвино» (Лицей № 2) будут перераспределены внутри образовательного комплекса: начальная школа — на базе дошкольного отделения, средние и старшие классы — на свободных площадях Лицея № 1.

Малышей из детского сада № 48 «Ласточка» и детского сада № 51 «Центр детства» распределят по близлежащим учреждениям.

В школах уже стартовали подготовительные работы. На следующей неделе подрядчик приступит к инструментальному обследованию зданий и помещений.

Ремонт проводится по поручению президента России Владимира Путина в рамках народной программы «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.