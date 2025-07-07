Работающим пенсионерам рассказали, насколько вырастут их выплаты в августе

Доцент Балынин: пенсии работающих россиян вырастут почти на 440 рублей в августе

Пенсии работающих россиян увеличатся практически на 440 рублей в августе. Увеличившуюся сумму будут платить в остальные месяцы, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Об этом пишет «Газета.ru» .

Работающими пенсионерами считаются те, кто получает пенсию и при этом имеет официальное трудоустройство. У этих людей все так же формируются пенсионные права в формате индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), поскольку за них делаются страховые взносы, отметил Балынин.

Каждый год в августе увеличивается размер страховой пенсии по старости. Процедуру проводят без заявлений, рассказал доцент.

Сумма растет с учетом ИПК, сформированных в прошлом году. Так, в августе 2025 года планируют увеличить страховые пенсии для тех, кто получал выплату и работал в 2024 году, добавил Балынин.

«В соответствии с действующим законодательством, максимально при проведении такой корректировки учитывают 3 ИПК», — подчеркнул доцент.

Цена каждого индивидуального пенсионного коэффициента равна 145,69 рубля. Таким образом максимальный размер роста страховой пенсии в августе 2025 года составит 437 рублей, считает Балынин.