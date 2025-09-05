Насильник, похитивший и прятавший в диване ребенка-аутиста, признан невменяемым

Насильник из Нижнего Новгорода похитил и спрятал в диване 10-летнюю соседку, страдающую аутизмом. У мужчины выявили психическое расстройство и вместо тюрьмы отправили на принудительное лечение, сообщает Baza .

Инцидент произошел осенью 2023 года. Девочка выбежала из квартиры, потому что мать забыла закрыть дверь. Ребенка искали на улице, а в итоге нашли в диване у 44-летнего соседа. Пока девочку искали, мужчина издевался над ней, а потом спрятал.

Ребенок долго был в истерике, она бросалась на стены, а речь не восстановилась до сих пор. При этом насильника вместо тюрьмы отправили на принудительное лечение, с чем категорически не согласна семья пострадавшей.

По их мнению, в деле есть ряд несостыковок. Эксперты заявили, что обвиняемый не осознавал своих действий. Однако сосед долго не открывал дверь, а на вопрос полицейских о содержимом дивана ответил, что хранит там «всякий хлам». То есть он сознательно прятал ребенка. Приговор оставили без изменений.

Ранее журналисты провели расследование, касающееся серии преступлений в 1980-х годах в Новосибирской области: маньяк-убийца Козлов нападал на школьниц именно в День знаний.