Страшный день: раскрыта история маньяка, убивавшего школьниц 1 сентября

Что известно о новосибирском маньяке, убивавшем школьниц в День знаний

Журналисты провели расследование, касающееся серии преступлений в 1980-х годах в Новосибирской области: маньяк-убийца Козлов нападал на школьниц именно в День знаний, сообщает сайт MK.Ru .

Насильником и убийцей оказался ранее судимый сварщик Федор Козлов. Он дожил до суда, где спокойно принял предсказуемый вердикт — смертная казнь через расстрел. Однако приговор так и не был приведен в исполнение.

Спустя год, в День знаний 1 сентября 1990 года, «сибирский дьявол» — прозвище, данное Козлову местными жителями — был обнаружен мертвым в камере новосибирского СИЗО № 1. По городу поползли слухи о насильственной смерти, связанной с символичным днем: предполагалось, что таким образом ему отомстили за зверства, совершенные над юными школьницами.

До начала судебного разбирательства в региональную прокуратуру Новосибирска, к следователю, занимающемуся особо важными делами, поступило заявление, подписанное почти 400 жителями. Документ сохранился в результатах дела.