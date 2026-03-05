Нашли в психушке: экс-учителя из Петербурга месяц разыскивали в Таиланде

В Таиланде пропавшего месяц назад 25-летнего бывшего учителя из Петербурга обнаружили в психиатрической клинике, сообщает 78.ru .

Артем (имя изменено) отправился в Бангкок в начале февраля, сразу после увольнения из школы в Санкт-Петербурге. В Таиланде 25-летний россиянин потерял свои вещи и документы, после чего обратился за помощью в посольство РФ.

К середине февраля Артему помогли оформить документы для возвращения домой. Однако, когда дело дошло до приобретения билета и завершения последних формальностей, он внезапно пропал. За некоторое время до этого поведение Артема начало вызывать подозрения у окружающих: например, молодой человек боялся наступать на полосы между кафельными плитками на полу.

В течение нескольких недель о судьбе петербуржца не было никаких вестей. Его мать и бывший одногруппник решили отправиться в Таиланд, чтобы найти его. По Бангкоку расклеили объявления о пропавшем человеке, и это принесло свои плоды: тайский офицер узнал Артема. Выяснилось, что молодого человека поместили в психиатрическую клинику.

В эту клинику направляют пациентов, если они представляют опасность для себя или окружающих. В анализах Артема обнаружили следы употребления марихуаны. Россиянин стремится вернуться домой — врачи дадут разрешение на его выписку через 7-10 дней.

Ранее 53-летняя россиянка упала с балкона отеля в Таиланде после ссоры с мужем. Местная полиция начала расследование.

