В Нижнем Тагиле жители сразу нескольких районов выразили обеспокоенность из-за внезапного и массового появления тараканов в подъездах многоквартирных домов. В одном из местных пабликов был опубликован пост, в котором автор указал на закономерность: вредоносные насекомые начинают активно появляться спустя всего несколько суток после размещения объявлений о планируемой обработке помещений от паразитов, сообщает Поясним за Тагил .

Под данной публикацией оперативно начали появляться комментарии: жители Тагила стали указывать адреса домов, где они столкнулись с этой проблемой. Некоторые отмечают, что тараканы сначала заполняют подъезды, а затем проникают и в квартиры.

Местная жительница предоставила редакции фотографию, сделанную у входа в подъезд в районе ГГМ. На снимке изображен таракан, который устроился прямо на листовке, предупреждающей о предстоящей дезинсекции.

По словам жителей, после таких объявлений наблюдается настоящее нашествие тараканов: в их двухэтажном доме с двумя подъездами прежде никогда не было этих насекомых, а после появления уведомления они совместными усилиями с трудом смогли от них избавиться.

Одна из участниц обсуждения отметила, что у ее матери на Тагилстрое всегда был чистый дом, несмотря на его возраст. Она подчеркнула, что до определенного момента видела только пустую упаковку от молока, но после появления объявления в подъезде в их подвальном помещении появились тараканы.

Другой житель Тагила констатировал, что до появления объявления в подъезде не было ни одного таракана, но после этого начался настоящий кошмар. По его словам, в подъезде стоит отчетливый запах дезинфицирующих средств, и тараканы спокойно перемещаются по нему. Мужчина добавил, что одного таракана он обнаружил у себя в квартире, а на дверях общего коридора они собираются целыми группами.

