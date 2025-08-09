Нарушения нашли на содовом заводе в Башкирии при проверке пару дней назад

Росприроднадзор 5 и 6 августа провел проверку на территории «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке, там выявили нарушения, а в субботу прогремел взрыв, сообщает Baza .

Проверка ведомства была связана с результатами мониторинга воздуха. В рамках нее зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Так, на заводе уровень формальдегида превысил норму в 1,4 раза.

Кроме того, местный Роспотребнадзор замерил воздух и выявил превышение в нем 1,2-дихлорэтана в 1,3 раза, а в жилых районах города около предприятия — гидрохлорида в 1,6 раза. Чиновники на этот раз ограничились только предостережением. Ведомство обязало владельцев компании уменьшить вредные выбросы, а также проверить источники загрязнения, обеспечить работу очистных систем и оперативно информирвоать об опасных выбросах.

В субботу утром на территории содового завода в Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси. Из здания эвакуировали 15 человек. В результате ЧП погибших нет, пострадали 36 человек, 25 из них экстренно госпитализировали в местную больницу.