Наркотики в детском питании: мужчина пытался вывезти запрещенку из Подмосковья

Новые изощренные методы пересылки наркотиков придумывают преступники. В этот раз житель Нижнего Новгорода пытался передать из Подмосковья в Калининград 480 упаковок запрещенных веществ, замаскировав их под детское питание, сообщает в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предложение заняться сбытом наркотиков мужчине пришло через мессенджер. Он согласился и отправился в Королев, где по наводке куратора отыскал тайник с крупной партией запрещенных веществ. Затем злоумышленник разбавил наркотики водой и разлил их в бутылки для детского питания. Мужчина собирался передать их в Калининград транспортной компанией.

Всего в съемной квартире преступника нашли 40 коробок, в которых хранились 480 упаковок с неизвестным веществом. Эксперты сообщили, что в одной из коробок было производное наркотического средства N-метилэфедрона весом около 30 г. Следователи возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Правоохранители ищут всех участников этой схемы.

Ранее сотрудники ГИБДД задержали человека, подозреваемого в попытке распространения наркотических веществ, при остановке автомобиля для проверки документов. Злоумышленник выдал себя беспокойным поведением.

