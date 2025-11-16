В Новой Москве задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Сотрудники ГИБДД задержали человека, подозреваемого в попытке распространения наркотических веществ, при остановке автомобиля для проверки документов. Злоумышленник выдал себя беспокойным поведением, сообщает Госавтоинспекция Москвы .

Во время дежурства сотрудники 2-го специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве остановили автомобиль для проверки документов. За рулем находился 35-летний москвич, а в качестве пассажира — 47-летний житель Щербинки, который, увидев сотрудников полиции, начал проявлять явное беспокойство. В связи с этим было решено провести досмотр гражданина, и на место вызвали оперативно-следственную группу.

В ходе личного обыска у пассажира было обнаружено и конфисковано 39 пакетов с веществами общей массой, превышающей 30 граммов. Экспертиза части изъятого материала показала наличие в нем наркотического средства — производного N-метилэфедрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В итоге мужчину сначала задержали, затем арестовали.

