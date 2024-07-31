Наркотаблетки нашли в прямой кишке пациента во время приема в Москве

В Московском клиническом научном центре им. А. С. Логинова обследовался пациент, в прямой кишке которого нашли таблетки. Препараты, предположительно, могут являться наркотическими, сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Странные таблетки обнаружили в москвиче во время приема в среду. После такой находки врачи позвонили в полицию.

Прочих подробностей и деталей инцидента не приводится. О состоянии мужчины, в кишечнике которого нашли подозрительные таблетки, не сообщается.

Ранее в России приняли закон о наказании за пропаганду наркотиков. Он предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы за распространение сведений о запрещенных веществах для лиц, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения.