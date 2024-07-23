Госдума РФ приняла закон о наказании за пропаганду наркотиков

Госдума РФ приняла закон, который предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы за распространение информации о наркотиках для лиц, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Изменения внесут в Уголовный кодекс РФ, сообщает ТАСС .

В УК появится статья 230.3 (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

Под статью будут попадать случаи, когда такая пропаганда велась в интернете гражданином, который дважды за год привлекался к административной ответственности за аналогичное действие.

Нарушителям грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на такой же срок.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России усилится ответственность за пропаганду наркотиков, для этого депутаты приняли три законопроекта.