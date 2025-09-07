Наркопалатку с марихуаной на 14 кг обнаружили в лесу Ленобласти

Инспекторы комитета по охране и контролю объектов природного мира обнаружили бежевую палатку примерно в 2 км от населенного пункта Новоселье. Внутри находились две сушилки с зеленым растительным веществом. Рядом стояла вертикальная сушилка на 6 секций, ящик-сетка и большой черный мешок с растительной массой. В нескольких десятках метров от палатки был замечен еще один палаточный лагерь с работающим генератором.

В ходе обыска были изъяты сушилки, 7 коробок с растительным веществом, которые отправили на экспертизу, 2 генератора, 4 вентилятора, а также электронные весы, вакууматор и пакеты для сушки. Экспертиза установила, что часть изъятого вещества относится к наркотическим средствам. Общий вес упаковок, которые еще предстоит исследовать, превышает 14 кг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение и переработка наркотических веществ).

Ранее в Подмосковье пресекли деятельность двух подпольных нарколабораторий, одна из которых была обустроена на чердаке жилого дома.