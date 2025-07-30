В Подмосковье пресекли деятельность двух подпольных нарколабораторий

В Московской области полиция ликвидировала две подпольные нарколаборатории, одна из которых была обустроена на чердаке жилого дома. По предварительной информации, злоумышленники успели реализовать 13 килограммов наркотических веществ, заработав более миллиона рублей только за июнь, сообщает сайт MK.Ru .

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, 22-летний житель Москвы получил через мессенджер предложение о работе в сфере производства наркотиков. Под контролем анонимных кураторов он снял гараж в Подмосковье, оборудовал его под лабораторию и приобрел необходимое оборудование за счет средств, предоставленных работодателями. Сбыт произведенной продукции осуществлялся путем размещения тайников-закладок в Москве и области.

Вторая нарколаборатория была обнаружена на чердаке многоэтажного дома. Ее организатором оказался еще один молодой человек, завербованный через интернет.

По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Все лица, подозреваемые в совершении преступлений, задержаны. Из нарколабораторий изъято оборудование для производства наркотических веществ, различные химические компоненты и подготовленные к продаже партии наркотиков.