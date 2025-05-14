Нарколог оценил опьянение пермячки, найденной насаженной на забор

Нарколог Ковтун об опьянении погибшей пермячки: люди не могут столько выпить

В крови у найденной мертвой на заборе девушки в Перми выявили 5,8 промилле алкоголя. Чтобы достичь такой концентрации спиртного в крови, нужно очень быстро выпить бутылку водки, сообщил РИАМО психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Тело 18-летней Надежды В. обнаружили рядом с заведением. Девушка висела на кольях металлического забора. Правоохранители считают, что практически со 100% уверенностью можно утверждать, что гибель жительницы Перми — трагическая случайность, произошедшая при попытке перелезть через ограду.

По описаниям очевидцев, девушка была худой, невысокой, весила не более 50 кг.

«Это почти смертельная доза и тяжелейшая степень алкогольного опьянения. Столько не выпивают люди, на 4 промилле человек уже без чувств падает», — сказал Ковтун.

По его словам, чтобы достичь такой концентрации алкоголя в крови, нужно очень быстро выпить 0,75 мл водки.

По предварительным данным, с девушкой, которая погибла на заборе в Перми, пытались познакомиться мужчины. Якобы 18-летняя Надежда испугалась, захотела скрыться, но погибла, когда перебиралась через забор.

Следов борьбы криминалисты не обнаружили, как и не подтвердилась версия с изнасилованием. Следователи уже пообщались с одним из мужчин, которые знакомились с погибшей. В отношении них могут возбудить уголовное дело.