Наркодилер спрятал в необычное место два килограмма мефедрона в Подмосковье

МВД: наркодилер спрятал два кг мефедрона в портативную колонку в Подмосковье

Подмосковные полицейские провели задержание наркосбытчика. Он передвигался по улицам с портативной колонкой, в которой было спрятано большое количество мефедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России региона.

Задержание произошло рядом с лесом города Электрогорска в Московской области. Полиция поймала 26-летнего жителя Хабаровского края. Его подозревают в незаконном обороте наркотических веществ.

Во время личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли из рюкзака переносную колонку. Выяснилось, что внутри нее находятся два пакета с мефедроном. Их суммарная масса составляет два килограмма.

Правоохранители считают, что подозреваемый планировал продать запрещенные вещества. Против него завели уголовное дело по статьям 30 «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 5 статьи 228,1 «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических, психотропных средств и аналогов» Уголовного кодекса России. Мужчина задержан.

Ранее полиция Подмосковья задержала в Королеве 42-летнего наркодилера из Средней Азии. В месте, где он жил, нашли 24 свертка с неизвестным содержимым.