Написал своей девушке: последние слова авиатехника разбившегося АН-24

Брат авиамехника, погибшего при крушении АН-24 в Амурской области, заявил, что Алексей писал своей девушке о неисправности самолета, сообщает kp.ru.

«Информация, которую я узнал такая, они сказали, что этот борт уже прилетел с какой-то неисправностью. В техническом плане. Они как-то это решали. Потом по поводу погоды добро не давали, задержка была. Спустя два часа они вылетели», — сказал родственник 29-летнего инженера.

Алексей Лысенко работал в авиакомпании около 8 лет. Отвечал ли он за безопасность потерпевшего крушение самолета, родные сказать не могут.

Утром 24 июля в Амурской области обнаружили обломки пассажирского самолета АН-24, авиакомпании «Ангара», летевшего рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту находилось 49 человек.

Ранее РЕН ТВ опубликовало список пассажиров. Все члены экипажа были жителями Иркутской области, также на борту находились годовалая Камилла с 25-летней мамой Нигиной.