Напавший с топором на девушку экс-министр Подмосковья произнес речь «мученика»

Бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, которого обвиняют в нападении с ножом на бывшую возлюбленную, в красках рассказал о своих духовных заслугах на суде. Бывший чиновник утверждает, что «редко встречает» людей, которые были бы более порядочны и честны, чем он, сообщает Baza .

Сегодня, 26 июня, Хубутии продлили домашний арест по делу о причинении телесных повреждений средней тяжести и угрозе убийством. Защита бывшего министра просила избрать для него запрет определенных действий и утверждала, что клиент добровольно давал показания следователям, возместил 500 тысяч рублей потерпевшей, а ранее передал крупную сумму для поддержки участников СВО.

Сам Хубутия заявил, что он «делает добро» ежедневно: по утрам молится, по воскресеньям — помогает нищим в храмах. По его словам, он приносит пользу российскому обществу «каждый божий день».

«Честнее и порядочнее человека, чем я — я такое редко встречаю, это знает все мое окружение. <…> Нет ни одного человека на свете, кто не подтвердит, какой я честный, начиная с президента РФ, заканчивая теми, с кем я работал», — сказал политик на суде.

По версии следствия, 24 апреля 2025 года Михаил Хубутия ворвался в дом своей бывшей возлюбленной Юлии Ван в Одинцовском городском округе, избил ее и ударил обухом топора. У пострадавшей обнаружили закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей.

Хубутии вменяют часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), пункт «з» части 3 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).