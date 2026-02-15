Напавший с ножом на церковь в Челябинске ударил обеих женщин в живот
Выяснилось, что напавший на Церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Челябинске мужчина ударил двух женщин ножом в брюшную полость. Одной пострадавшей сделали операцию, сообщает SHOT.
У 25-летнего мужчины во время службы в церкви произошел конфликт с сестрой-послушницей и прихожанкой— женщинам по 74 и 53 года. Он разозлился и достал нож.
Обе женщины получили по несколько ударов в живот. Их увезли в больницу.
Подозреваемый был задержан правоохранителями. Мужчину отвезли на допрос.
Известно, что напавший состоит на учете в специализированном учреждении.
Ранее сообщалось, что одной из раненых наложили повязку, а второй зашивали рану.
