сегодня в 13:01

Напавший с ножом на церковь в Челябинске ударил обеих женщин в живот

Выяснилось, что напавший на Церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Челябинске мужчина ударил двух женщин ножом в брюшную полость. Одной пострадавшей сделали операцию, сообщает SHOT .

У 25-летнего мужчины во время службы в церкви произошел конфликт с сестрой-послушницей и прихожанкой— женщинам по 74 и 53 года. Он разозлился и достал нож.

Обе женщины получили по несколько ударов в живот. Их увезли в больницу.

Подозреваемый был задержан правоохранителями. Мужчину отвезли на допрос.

Известно, что напавший состоит на учете в специализированном учреждении.

Ранее сообщалось, что одной из раненых наложили повязку, а второй зашивали рану.

