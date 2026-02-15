Мужчина пырнул ножом двух женщин в церкви в Челябинске

сегодня в 12:05

Мужчина напал с ножом на двух женщин в церкви в Челябинске

Мужчина напал с ножом на Церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Челябинске. Два человека были ранены, сообщает Baza .

Инцидент произошел во время утренней службы. Мужчина ударил ножом сестру-послушницу.

Также была ранена прихожанка. Обеих женщин увезли в больницу.

Одной из травмированных наложили повязку. Второй пришлось даже зашивать рану.

По информации «112», мужчина, совершивший атаку, состоит на учете у психиатра.

