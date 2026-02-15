Мужчина пырнул ножом двух женщин в церкви в Челябинске
Мужчина напал с ножом на двух женщин в церкви в Челябинске
Фото - © Медиасток.рф
Мужчина напал с ножом на Церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Челябинске. Два человека были ранены, сообщает Baza.
Инцидент произошел во время утренней службы. Мужчина ударил ножом сестру-послушницу.
Также была ранена прихожанка. Обеих женщин увезли в больницу.
Одной из травмированных наложили повязку. Второй пришлось даже зашивать рану.
По информации «112», мужчина, совершивший атаку, состоит на учете у психиатра.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.