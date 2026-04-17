Конгресс США потребовал проверить исчезновения ученых

Newsweek: с 2024 года в СШАм пропали или погибли восемь ученых

Конгрессмены США призвали проверить серию исчезновений и смертей ученых, связанных с космическими и аномальными исследованиями, сообщает «Царьград» .

Поводом стало исчезновение 68-летнего отставного генерала ВВС США Уильяма Нила Маккасланда. Он перестал выходить на связь 27 февраля, его местонахождение неизвестно. Этот случай стал восьмым с середины 2024 года.

Летом 2024 года умер 61-летний сотрудник лаборатории NASA Фрэнк Майвальд. Обстоятельства его смерти до сих пор не установлены. В мае 2025 года пропал бывший сотрудник Национальной лаборатории Лос-Аламоса Энтони Чавес.

В конце июня 2025 года во время туристического похода исчезла исследователь NASA Моника Реза. Спустя несколько дней пропала административный сотрудник Лос-Аламосской лаборатории Мелисса Касиас.

В декабре 2025 года исчез биомедицинский специалист компании Novartis Джейсон Томас. Его останки нашли в марте 2026 года в водоеме рядом с домом. В том же месяце погиб директор Центра термоядерных исследований Массачусетского технологического института Нуно Лурейро. В феврале 2026 года при невыясненных обстоятельствах умер астрофизик Карл Гриллмэйр.

Конгрессмен от Теннесси Тим Берчетт призвал тщательно изучить эти случаи. Конгрессмен от Миссури Эрик Берлисон направил запрос в ФБР и отметил, что Маккасланд мог владеть данными о неопознанных летающих объектах.

