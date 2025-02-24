Напавший на жен бойцов СВО мужчина состоял в Русской общине

Матвей Леванов, который напал в Кирове на женщин из-за того, что их мужья участвуют в спецоперации, был членом Русской общины. Там заявляют, что он два месяца не участвует в деятельности организации, сообщает Baza .

Представитель кировской Русской общины Валерий Катаев выложил видео с извинениями. На записи мужчина сказал, что Матвей Леванов действительно находился в составе организации. Однако в последние два месяца перестал принимать участие в ее деятельности.

«Два месяца этого человека уже нет, он не принимает никаких дел», — отметил Катаев.

23 февраля боец кировской лиги единоборств Gas Fight Матвей Леванов набросился на женщин, стоявших рядом с баром. Это произошло после того, как дамы заявили, что их мужья служат в зоне спецоперации.

Леванов говорил, что поддерживает «Азов»*, произносил нацистские приветствия и чуть не избил девушек.

Вечером мужчину задержали российские силовики. Бойцовская лига Gas Fight исключила бойца из своего состава.

*Организация признана в России террористической и запрещена.