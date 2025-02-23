В Кирове правоохранители задержали спортсмена Матвея Леванова

сегодня в 22:59

Кировского бойца лиги Gas Fight Матвея Леванова задержали за нацистские и проукраинские призывы, сообщает газета «Кировская правда» .

Издание утверждает, что представитель боевых искусств поругался с девушками и начал выкрикивать нацистские и проукраинские слоганы.

RT сообщает, что спортсмен заявил, что он из организации «Азов»* в ответ на слова одной из девушек, что ее муж служит на СВО.

Бойцовская лига Gas Fight, в которой состоял Леванов, заявила об исключении его из организации.

«Кировская правда» обратила внимание на неоднозначные татуировки бойца, который подрабатывал охранником в клубе.

* Запрещена в России