В Кирове правоохранители задержали спортсмена Матвея Леванова
Кировского бойца лиге Gas Fight задержали за нацистские призывы
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Кировского бойца лиги Gas Fight Матвея Леванова задержали за нацистские и проукраинские призывы, сообщает газета «Кировская правда».
Издание утверждает, что представитель боевых искусств поругался с девушками и начал выкрикивать нацистские и проукраинские слоганы.
RT сообщает, что спортсмен заявил, что он из организации «Азов»* в ответ на слова одной из девушек, что ее муж служит на СВО.
Бойцовская лига Gas Fight, в которой состоял Леванов, заявила об исключении его из организации.
«Кировская правда» обратила внимание на неоднозначные татуировки бойца, который подрабатывал охранником в клубе.
* Запрещена в России