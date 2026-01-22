Напавший на лицей в Нижнекамске подросток высмеивал религию

Буйный подросток, атаковавший Нижнекамский многопрофильный лицей № 37, высмеивал религию и обсуждал план нападения на учебное заведение в тематических чатах, сообщает Baza .

Семиклассник готовился к атаке заранее. Он переписывался в тематических чатах, достал оружие и другую атрибутику. Он также успел сфотографироваться с ней.

«Я хоть 1 сентября могу пойти с молотком и с ножом, но с огнестрелом будет легче», — писал мальчик.

Кроме того, одноклассники получали от подростка видео с нападениями на учебные заведения. А еще он прилюдно высмеивал религию.

22 января семиклассник напал на лицей с ножом. Он ранил уборщицу, после чего взорвал несколько петард прямо внутри здания. Его задержали. Пострадавшая жива, ей оказывается вся необходимая помощь. Дети эвакуированы из школы.

Причиной нападения мог стать конфликт парня с одноклассниками. На месте работают оперативные службы.

