Напавший на лицей в Нижнекамске подросток высмеивал религию
Буйный подросток, атаковавший Нижнекамский многопрофильный лицей № 37, высмеивал религию и обсуждал план нападения на учебное заведение в тематических чатах, сообщает Baza.
Семиклассник готовился к атаке заранее. Он переписывался в тематических чатах, достал оружие и другую атрибутику. Он также успел сфотографироваться с ней.
«Я хоть 1 сентября могу пойти с молотком и с ножом, но с огнестрелом будет легче», — писал мальчик.
Кроме того, одноклассники получали от подростка видео с нападениями на учебные заведения. А еще он прилюдно высмеивал религию.
22 января семиклассник напал на лицей с ножом. Он ранил уборщицу, после чего взорвал несколько петард прямо внутри здания. Его задержали. Пострадавшая жива, ей оказывается вся необходимая помощь. Дети эвакуированы из школы.
Причиной нападения мог стать конфликт парня с одноклассниками. На месте работают оперативные службы.
