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Напавшего на храм мужчину в Подольске обвинили в нарушении прав вероисповедания

После того как 35-летний уроженец Свердловской области совершил акт вандализма и насилия, проявив неуважение к религиозным чувствам верующих в храме в Подольске, его обвинили в нарушении свободы вероисповедания, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области .

По данному факту Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области инициировало уголовное преследование. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 148 Уголовного кодекса России за насильственное нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

В рамках расследования осуществляется опрос очевидцев, также назначены процессуальные мероприятия с привлечением фигуранта дела.

Ранее сообщалось, что злоумышленник устроил погром в церкви: сорвал со стен и бросил на пол святые образы, уничтожил лампады, перевернул купель для крещения. Более того, агрессор применил физическую силу к священнослужителю, нанеся ему травмы.