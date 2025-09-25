Нанес 5 ударов сверстнику: иркутский школьник устроил поножовщину прямо на уроке

сегодня в 09:56

14-летний школьник порезал ножом одноклассника в школе под Иркутском

25 сентября в одной из школ Зимы в Иркутской области 14-летний подросток ударил одноклассника ножом. Пострадавшего увезли в больницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи выясняют причины инцидента. Проводится расследование.

Как пишет Baza, школьник не менее 5 раз ударил оппонента ножом прямо во время урока. Между подростками были напряженные отношения.

Пострадавшему помогли врачи, угроза для его жизни отсутствует. С нападавшим работают силовики.

