В России расширяют сеть технологичных станций обслуживания автомобилей

Новую станцию технического обслуживания автомобилей открыли в Краснодарском крае. Это уже четвертая подобная точка в России. Сеть развивают «Газпромнефть — смазочные материалы» (ГПН-СМ) и один из крупнейших российских автодилеров РОЛЬФ.

Все началось с соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме в 2025 году. Тогда партнеры договорились запустить по стране около 100 таких сервисов. Первые три станции заработали в Самаре, Новосибирске и Уфе. Общая цель — сделать качественный и доступный автосервис для водителей в любом регионе и заодно повысить безопасность на дорогах.

Краснодар выбрали не случайно: это десятый по населению город страны и самый большой на юге РФ. А Краснодарский край вообще лидирует среди всех регионов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) по числу машин — там сосредоточено 4,4% всего российского автопарка. При этом почти 70% автомобилей в регионе старше 10 лет, по данным 2025 года.

Новые автосервисы позиционируют себя как премиальные. Здесь занимаются и гарантийным, и постгарантийным обслуживанием — как российских машин, так и иномарок. Клиентам предлагают экспресс-диагностику, замену жидкостей, шиномонтаж, мелкий ремонт, установку аккумуляторов.

Одно из главных преимуществ сети — прямое сотрудничество с производителем масел. Масла поставляются на станции напрямую с собственных заводов, а всего в линейке производителя больше 150 позиций под любые двигатели и условия эксплуатации.

Кроме того, на станциях доступна система предиктивной диагностики: за несколько минут по анализу работающего масла можно оценить техническое состояние узлов автомобиля.

Сами заводы, где выпускают масла, находятся в Омске и подмосковном Фрязине. Московская площадка — самая современная и технологичная в Центральной России.

Генеральный директор «Газпромнефти — смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил то, как активно меняется автопарк страны, поэтому в основе сети автосервисов лежит качественное масло и технологическая экспертиза.

«От поставки продукта напрямую с завода до предиктивной диагностики G-Lab — мы убираем любых посредников между водителем и надежностью его автомобиля. Краснодар, один из ключевых транспортных узлов юга, стал четвертой точкой на карте, но, по существу, это не открытие одной станции, а развертывание национальной сети, в которой качество сервиса больше не зависит от географии. Это — инфраструктура технологического суверенитета автомобильной России», — пояснил Скоромец.

По словам гендиректора ГК «РОЛЬФ» Светланы Виноградовой, открытие станции техобслуживания премиального сегмента в Краснодаре — это вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона и повышение качества автосервиса.

«Сегодня срок владения автомобилями растет, поэтому особенно важно обеспечивать жителям страны возможность качественного и профессионального обслуживания транспорта, ведь от этого напрямую зависит безопасность каждого автовладельца. Наша задача — сделать так, чтобы в любом регионе России клиенты могли получать сервис уровня официального дилера и быть уверенными в надежности своего автомобиля на каждом километре пути», — отметила Виноградова.