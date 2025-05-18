Найдено тело нового лидера ХАМАСа в секторе Газа Мухаммада Синвара

Тело нового лидера палестинского движения ХАМАСа в секторе Газа Мухаммада Синвара найдено в туннеле в Хан-Юнисе после ракетного удара израильской армии по объекту, сообщает телеканал Al-Arabiya .

По данным телеканала, также в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб командир бригады Рафах Мохаммед Шабан и несколько помощников Синвара.

Мухаммед Синвар стал главой ХАМАС в секторе Газа после смерти своего брата Яхъи Синвара в октябре прошлого года, когда израильские военные обстреляли из танка его дом.

Ранее стало известно, что израильские удары продолжаются несмотря на призывы к прекращению огня в секторе Газа. С момента возобновления активных боевых действий число погибших в Газе достигло 3 131 человека.