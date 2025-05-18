Израильские удары продолжаются несмотря на призывы к прекращению огня

За сутки в Газе погибли более 150 человек

С момента возобновления активных боевых действий 18 марта 2025 года число погибших в Газе достигло 3 131 человека, сообщает ТАСС .

Общее количество жертв конфликта с октября 2023 года превысило 53 тысячи, более 120 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Только за минувшие сутки в больницы сектора были доставлены 459 раненых и тела 153 погибших.

Израильское правительство объясняет возобновление ударов отказом ХАМАС от предложений по освобождению заложников, выдвинутых при посредничестве США. «Мы не остановимся, пока все наши граждане не вернутся домой», — заявили в канцелярии премьер-министра Нетаньяху.

Ситуация в анклаве достигла критической точки — по данным ООН, подавляющее большинство жителей остаются без доступа к базовым потребностям. Разрушена большая часть медицинской инфраструктуры, что делает невозможным оказание помощи тысячам пострадавших.

Международные организации в очередной раз призывают к немедленному прекращению огня, однако перспективы мирного урегулирования остаются туманными. На фоне продолжающихся боевых действий дипломатические усилия пока не принесли ощутимых результатов.