Найдено тело еще одного погибшего в Шебекино

Тело четвертого погибшего нашли под завалами подъезда в Шебекино

Тело четвертого погибшего нашли под завалами разрушенного атакой ВСУ подъезда в Шебекино. сообщили в пресс-службе МЧС.

В Шебекино найден еще один погибший. Это уже четвертое тело жителя Шебекино.

«Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора», уточнили в ведомстве.

В результате обстрела со стороны ВСУ днем в пятницу в пятиэтажке рухнула четырехэтажная секция, где располагались 20 квартир.

На месте работают оперативные службы.