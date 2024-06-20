Найдено тело 20-летней модели, которую унесло в море в Сочи

Пропавшая в Сочи в море девушка найдена мертвой, ее искали несколько дней, сообщает SHOT .

Тело 20-летней модели из Липецка нашли в нескольких километрах от места происшествия в Хостинском районе.

Ранее стало известно, что Диана и ее друг отправилась гулять по берегу пляжа «Ривьера», когда их захлестнули сильные волны. Девушку засосал морской тягун, она пыталась выплыть, но не смогла. Ее спутнику удалось спастись.

Родственники девушки обвиняют во всем ее друзей. По их мнению, парни должны были предостеречь Диану, которая первый раз была на море и не оценивала всех рисков.