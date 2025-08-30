Найден автомобиль «женщины-дюймовочки», пропавшей более недели назад на Кубани

В Краснодарском крае обнаружили автомобиль «женщины-дюймовочки», которую без вести пропала более недели назад. Сотни волонтеров и правоохранительные органы продолжают поиски 36-летней Татьяны Магомедовой, сообщает SHOT .

Спрятанную в кустах Mazda-3 обнаружили накануне вечером в лесу между станицей Кирпильской и хутором Бураковским. При этом у иномарки были сняты регистрационные номера.

В настоящее время полицейские проверяют версию, что женщину мог похитить 51-летний Олег Коваленко. Мужчина попал на камеру видеонаблюдения в 10 км от дома рядом с автомобилем Татьяны. При этом Коваленко до сих пор не нашли.

Местные жители называют Магомедову Дюймовочкой из-за ее роста 145 см. 28 августа женщина уехала из дома и не вернулась. По одной из версий, Татьяну мог похитить «двухметровый амбал», с которым она разорвала отношения.