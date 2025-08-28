«Двухметровый амбал» похитил «женщину-дюймовочку» на Кубани

В Краснодарском крае сотни человек ищут пропавшую Татьяну М. По одной из версий, ее мог похитить «двухметровый амбал», с которым она разорвала отношения, сообщает SHOT .

36-летняя женщина живет в станице Воронежской вместе с матерью и 15-летней дочкой. Местные жители называют Татьяну «дюймовочкой» из-за ее роста 145 см. 21 августа женщина уехала из дома на Mazda-3, а обратно не вернулась. На звонки она тоже не отвечала. Родные забили тревогу и обратились в полицию.

Правоохранители считают, что женщину могли похитить. Они увидели по камерам, что рядом с машиной Татьяны, в 10 км от дома, ходил подозрительный мужчина ростом около двух метров. Им оказался 51-летний Олег К. Мужчина пропал в тот же день. Полицейские нашли его машину, в которой лежало колесо от Mazda и лопата.

По словам знакомых, у Татьяны могли быть отношения с Олегом. Она рассказывала, что недавно рассталась с абьюзером, рост которого два метра. По словам женщины, он не давал ей общаться с подругами.

