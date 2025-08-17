Дерзкое ограбление офисного работника на 11 млн руб в Петербурге попало на видео
Фото - © скриншот/РЕН ТВ
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, совершившего дерзкое ограбление офисного работника. Злоумышленник похитил сумку, в которой находилось 11 млн рублей, прямо под камерами в офисе, пишет РЕН ТВ.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник вошел в офисное помещение и сначала протянул руку сотруднику, а затем брызнул ему в лицо из перцового баллончика. После этого мужчина схватил сумку с деньгами и скрылся.
Следователи считают, что нападение было тщательно спланировано. Известно, что преступник покинул место происшествия на автомобиле Mercedes-Benz.
На момент публикации заметки правоохранительным органам уже удалось установить владельца транспортного средства. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.