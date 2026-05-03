Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Всемирный день свободы печати превратился в фарс. По ее словам, мировое информационное пространство деградирует. Комментарий Захаровой опубликован в официальном Telegram-канале МИД РФ .

По словам Захаровой, причины такого явления заключаются в том, что страны коллективного Запада стремятся полностью подчинить себе медиа. Они выдавливают любые проявления инакомыслия и вводят тотальную цензуру. Лейтмотивом политики стали русофобия и пропаганда войны.

Российские журналисты сталкиваются с беспрецедентным давлением. Против них фабрикуют уголовные дела, применяют насилие и угрожают их семьям. Особенно жесткую политику проводят страны Прибалтики, Молдавия и Украина. Там на законодательном уровне притесняют русский язык, культуру и православную веру. Также власти разрешают осквернять мемориалы и переписывать историю.

Международные организации, включая ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, предпочитают молчать. Они закрывают глаза на преступления киевского режима против мирного населения и сотрудников СМИ. Убийства российских журналистов и военкоров встречают лишь формальными отписками. Россия продолжит добиваться от этих структур конкретных действий. Москва настаивает на расследовании каждого теракта против своих граждан.

По мнению Захаровой, настоящий смысл Дня свободы печати не в громких речах. Он должен быть в реальной работе международных механизмов защиты информации. Без этого невозможно устойчивое развитие мира. Россия не позволит Западу прятаться за пустыми лозунгами. Москва будет настойчиво добиваться правды, даже если другие предпочитают «прятать голову в песок».

