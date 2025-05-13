Наехала на пешехода и избила его: как учительница сжигала пять машин Росгвардии

Учительница, которую подозревают в поджоге пяти автомобилей Росгвардии в Калуге, во время бегства из города сбила пешехода и начала его колотить, утверждает Baza . Предварительно, она находилась под влиянием телефонных мошенников.

Следствие считает, что 27-летняя женщина совершила поджог в ночь на 13 мая. Она пробралась на закрытую автостоянку Росгвардии и спалила пять машин — четыре Lada Granta и ВАЗ-2114. Предварительно, автомобили полностью уничтожены огнем.

После поджога злоумышленница села в иномарку и попыталась скрыться из города. По дороге она сбила мужчину, после чего, по словам очевидцев, вышла из машины и начала бить пострадавшего.

Подозреваемая задержана, с ней работают сотрудники спецслужб. Мотивы действий злоумышленницы выясняются.

SHOT писал, что подозреваемая — школьная учительница английского языка и географии, находящаяся в декрете. Женщина воспитывает трехмесячного ребенка, утверждал канал.