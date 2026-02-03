«Надо бить тревогу»: депутат ГД предложил привлекать Росгвардию к охране школ

Чтобы предотвращать нападения и иные ЧП, российским школам необходима полноценная охрана в виде Росгвардии, сообщил РИАМО председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Во вторник девятиклассник ворвался в гимназию № 16 Уфы с пластиковым пневматическим автоматом. Он расстрелял учителя истории, на которого был обижен, и своих одноклассников. Преподаватель получил травму глаза.

«Эти события говорят о том, что надо бить тревогу. Это тревожные сигналы о том, что происходит у нас, особенно в молодежной среде. Это следствие чрезмерной агрессии, негативной информации, желание как-то самореализоваться, желание выплеснуть из себя негативную энергию, негативные эмоции. Все школы должны охраняться полноценно — Росгвардией. С тревожными кнопками, с полноценно работающими рамками, чтобы невозможно было пронести в школу никое оружие», — считает Нилов.

Он добавил, что школьные педагоги также должны проявлять чуткость к своим ученикам. Если учителя замечают, что в детской среде есть какие-то проявления чрезмерной агрессии, то должны немедленно сообщать об этом и проводить сразу же профилактические беседы с учащимися.

