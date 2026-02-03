Напавший на гимназию в Уфе 9-классник ранил учителя истории в глаз

Учитель истории гимназии №16 в Уфе Тамерлан С. получил ранение в глаз в ходе атаки 9-классника на школу. Об этом сообщает SHOT .

Нападение на учебное заведение произошло около 11:00 по местному времени — там шел 3-й урок. На место оперативно прибыли полицейские, росгвардейцы и сотрудники других экстренных служб. Стрелок был задержан.

Педагог рассказал, что чувствует себя нормально.

Девятиклассник был обижен на 56-летнего преподавателя. Учитель отчитывал школьника за поведение и ставил низкие оценки. В то же время над педагогом якобы смеялись другие ученики, у него не было авторитета среди учащихся.

Нападавший рассказывал, что родители его ругали за прогулы и оценки. Школьник злился, что отец и мать его не понимают и не прощают за то, что он не ходил в школу, когда у него болела голова и шла кровь из носа. Подростку не нравилось, что отец отчитывал его за общение с младшим братом.

9-классник также был раздражен из-за сверстников. Одна из одноклассниц нагрубила и заняла его место. На переменах с ним не общались, а шутили и смеялись. Это заставляло подростка злиться. Он писал в своем Telegram-канале, что возбуждается от мыслей о расправе.

Сейчас в квартире нападавшего идут обыски.

