Над Россией сбили 2 крылатые ракеты Storm Shadow
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Российские войска сбили 2 англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 20 ноября военкоры и западная пресса писали, что армия Украины использовала до 12 Storm Shadow для удара по Курской области.
По данным оборонного ведомства, российские системы противовоздушной обороны сбили 6 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
За минувшие сутки бойцы группы войск «Юг» ВС РФ освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике. Российские военные также поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», стоящую на вооружении ВСУ.
20 ноября российские военкоры утверждали, что осколки англо-французских ракет Storm Shadow нашли в населенном пункте Марьино Курской области.