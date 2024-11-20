Украинская армия обстреляла Курскую область англо-французскими ракетами Storm Shadow, выпустив по региону до 12 боеприпасов, утверждают «Два майора» со ссылкой на источники с мест. 20 ноября газета The Times писала , что Украине разрешат использовать Storm Shadow для атак вглубь РФ.

По данным канала, с 14:50 украинские силы атаковали приграничную область примерно дюжиной ракет Storm Shadow. Утверждается, что осколки от них также также сфотографировали в населенном пункте Марьино.

Между тем губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты в небе над регионом. До этого в области объявлялась ракетная опасность.

19 ноября ВСУ ударили по Брянской области американскими баллистическими ракетами ATACMS. Разрешение на такие атаки на днях впервые одобрила администрация уходящего президента США Джозефа Байдена.